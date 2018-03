Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 novembre 2010 20.11 14 novembre 2010 - 20:11

MILANO - Secondo gli exit poll diffusi da Termometro Politico, Giuliano Pisapia avrebbe vinto le primarie del centrosinistra di Milano. Nei 17 seggi in cui sono state raccolte le indicazioni di voto, l'avvocato ex parlamentare del Partito della rifondazione comunista (Prc) avrebbe raccolto preferenze tra il 43 e il 47% mentre l'architetto Stefano Boeri, sostenuto dal Partito democratico (Pd) sarebbe fermo tra il 37 e il 41% dei consensi.

Il costituzionalista Valerio Onida avrebbe ottenuto tra il 13 e il 15% dei voti, mentre l'outsider Michele Sacerdoti non avrebbe superato il 2%. Secondo la ricerca coordinata da Lorenzo Pregliasco il margine di errore di questa rilevazione sarebbe contenuta entro una forchetta del 2%.

