Soluzione in vista, forse, per la vicenda del furto dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze da parte dei nazisti del quadro 'Vaso di Fiori' del pittore olandese Van Huysum.

Il ministro italiano dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, ha annunciato su Twitter che un'intesa in questo senso sarebbe stata trovata con l'omologa tedesca Michelle Müntefering.

"Nei giorni di inaugurazione della Biennale a Venezia, ho incontrato la mia omologa tedesca @Mi_Muentefering. Confermata la disponibilità a far rientrare in Italia il 'Vaso di Fiori' di Van Huysum, rubato dai nazisti agli Uffizi, e collaborazione per #Raffaello2020", scrive Bonisoli, su Twitter.

Non si è fatta attendere la reazione di Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi: "è molto importante che il governo tedesco riconosca l'appartenenza del quadro a Palazzo Pitti. Il fatto che sia disponibile è un'ottima notizia, ora lavoriamo per far realizzare questo impegno".

"Questo processo - ha aggiunto il direttore Schmidt -, avviato alcuni mesi fa, ha fatto un altro passo avanti. Non è ancora del tutto risolto, ma questa disponibilità è molto importante, sarebbe bellissimo se si potesse concludere nel corso di quest'anno anche se i tempi tecnici non sono brevissimi".

"In tutti questi mesi - ha concluso - siamo stati in contatto costante" con le autorità tedesche "e lo siamo ancora oggi e continueremo finché non sarà concluso questo rientro

Il dipinto in questione è una natura morta e ritrae un vaso di fiori. L'opera faceva parte della collezione degli Uffizi di Firenze fino al suo furto da parte della Wehrmacht nel 1943. Originariamente il quadro fu acquistato nel 1824 da Leopoldo II, Gran Duca di Toscana, per la sua collezione.

L'opera è attualmente in possesso di una famiglia tedesca, che ha cercato di rivenderla alla galleria attraverso intermediari. Eike Schmidt ha lanciato un appello per la restituzione del dipinto nel gennaio 2019 ed ha appeso al suo posto nella galleria una riproduzione del quadro con impressa la parola 'rubato' in italiano, tedesco ed inglese.

