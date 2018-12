Italia: raffiche di vento nel Comasco, tetti scoperchiati

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Como sono impegnati in queste ore in diversi paesi sul lago come Vercana e Domaso (Como) in numerosi interventi dovuti a tetti scoperchiati, insegne pubblicitarie abbattute e alberi caduti sulle strade.

A provocare i disagi sono le violente raffiche di vento che stanno soffiando con un'intensità anche di 100 chilometri orari. In difficoltà la navigazione, e a tratti sospesa, proprio per gli eccessivi rischi.

Forti raffiche di vento stanno causando pesanti disagi anche in provincia di Lecco. Nel settore rivierasco del Lago di Como, a nord di Lecco, in via precauzionale è stata chiusa la Provinciale 72 tra Bellano (Lecco) e Varenna (Lecco) in località Tre Madonne. La zona lo scorso novembre era stata interessata da uno smottamento con conseguente chiusura per i lavori di messa in sicurezza.

Il timore di una nuova frana ha consigliato la chiusa dell'arteria. Il traffico scorre dunque solo lungo la Superstrada 36. La riapertura della provinciale è prevista quando le condizioni meteo lo permetteranno, si pensa nella giornata di domani.

In Valsassina, sempre a causa del forte vento, con raffiche che hanno anche superato i cento all'ora, sono stati chiusi gli impianti della stazione sciistica dei Piani di Bobbio, sopra Barzio (Lecco) e collegata anche con la Valtorta, in provincia di Bergamo. E' stata chiusa anche la funivia di risalita dal versante lecchese, poi riaperta nel primo pomeriggio per consentire di riportare a valle gli sciatori. C'è chi invece ha optato per il ritorno a valle a piedi.

Sempre in provincia di Lecco, numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco italiani, soprattutto per la caduta di rami e piante.

Neuer Inhalt Horizontal Line