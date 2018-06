Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2018 18.27 30 giugno 2018 - 18:27

È di oltre un milione di euro il valore del bottino di una rapina messa a segno nel primo pomeriggio da tre malviventi in una gioielleria-orologeria di via Montenapoleone a Milano.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, i tre, che erano vestiti da turisti per passare inosservati tra i tanti che affollavano la via del lusso del capoluogo milanese, si sono fatti aprire e uno di loro, armato di pistola, ha minacciato il personale costringendolo ad aprire con un telecomando le teche in cui erano esposti i gioielli arraffandone 17. Sono quindi fuggiti a piedi e poi in sella a delle biciclette che avevano nascosto in una via vicina.

