Italia: ricevono cesto Natale, in 40 licenziati due ore dopo

Quaranta dipendenti della "Hammond Power Solutions" di Marnate (Varese), a circa 35 km dal confine elvetico di Chiasso, hanno ricevuto la lettera di licenziamento due ore dopo essersi visti recapitare sulle scrivanie il cesto di Natale, la scorsa settimana.

La pessima notizia è stata comunicata direttamente dal Ceo canadese dell'azienda produttrice di trasformatori elettrici, dopo un'acquisizione avvenuta sei anni fa.

La Hammond, una volta Elettromeccanica Marnatese, è attiva sul territorio da oltre 30 anni. A spiegare quanto accaduto, con un post pubblicato in rete, è uno dei quaranta padri di famiglia a cui è stato comunicato l'imminente licenziamento.

L'anno prossimo, secondo il Canada, doveva essere l'anno della 'svolta'", ha scritto, "infatti una nostra collega alle due del pomeriggio ci ha dato il cesto natalizio con tanto di lettera d'auguri scritta dal 'Grande Capo' canadese", ma "due ore dopo è arrivato a sorpresa per licenziare tutti quanti".

Nonostante gli investimenti fatti, una neo assunzione, il dipendente racconta che "40 padri e madri di famiglie" sono stati lasciati a casa "in cinque minuti di discorso". "Scrivo tutto ciò - ha proseguito - perché io e i miei colleghi non vogliamo che questo passi in sordina".

I lavoratori si sono mobilitati immediatamente, mentre è previsto un incontro fra sindacati e azienda dopo le feste.

