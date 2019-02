Tav sì, Tav no. Non è bastata l'analisi costi-benefici a ricomporre lo scontro fra i due alleati giallo-verdi di governo in Italia. Al contrario, le valutazioni dei tecnici che hanno bocciato la Torino-Lione hanno portato nuovi elementi di divisione.

Dei risultati non è convinto il vicepremier Matteo Salvini, che insiste dunque nel sostenere la linea della Lega a favore dell'alta velocità mentre il Movimento 5 Stelle resta sul fronte opposto.

Così il governo rinvia alle prossime settimane la scelta, che è innanzitutto "politica" come spiega il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, per poi aggiungere la disponibilità dei 5S a discutere "senza pregiudizi".

Intanto in Parlamento, a riprova della necessità di prendere tempo, viene rinviato ancora una volta l'esame delle mozioni sulla Tav. A chiedere un'accelerazione è stata Forza Italia, da sempre favorevole all'opera, nel tentativo di dividere la maggioranza ma Lega e 5S hanno fatto muro e scelto di proseguire con l'ordine del lavori prestabilito.

Neuer Inhalt Horizontal Line