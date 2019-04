Il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il reato di "sequestro di persona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio 2019".

Lo ha detto lo stesso Salvini a Monza spiegando che il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato una "contestuale richiesta di archiviazione".

"Ne approfitto per rispondere a qualche ministro: per me i porti rimarranno chiusi", ha aggiunto Salvini dopo l'annuncio di essere stato nuovamente indagato.

