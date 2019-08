Il leader della Lega Matteo Salvini invita Pd e M5s a trovare soluzioni e non a scontrarsi su poltrone

"Dico a Pd e M5S che da giorni si stanno trascinando nella contrattazione di ministeri e poltrone: fate in fretta, state perdendo giorni su giorni e non trovano accordo (...) su progetti, ma sulle poltrone". Così su facebook il leader della Lega, Matteo Salvini.

"Sembra di tornare ai tempi della Prima Repubblica, ai tempi di De Mita e Fanfani", ha aggiunto il ministro dell'interno italiano.

"Per settimane i Cinque Stelle ci hanno sfidato a votare il taglio dei parlamentari, ci sono anche per farlo domani. Ci sono, va bene, si può fare: è un segnale di serietà e di rispetto del contratto di governo e di altra promessa mantenuta. Bisogna preparare una manovra economica importante che tagli le tasse", ha proseguito Salvini in diretta Facebook.

Secondo il leader della Lega, "Conte è la riedizione del Governo Monti, preparava la manovra su suggerimento dei suoi amici Merkel e Macron".

Salvini ha poi aggiunto ironicamente: "leggo che Di Maio vuole fare il ministro dell'Interno. Vai, io sono pronto a darti consigli per un mestiere difficile ma entusiasmante: affidarmi questo ministero è la cosa più bella che Dio e gli italiani potessero farmi".

