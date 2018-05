Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2018 18.39 21 maggio 2018 - 18:39

Il professore di diritto Giuseppe Conte è la persona indicata da M5S e Lega per ricoprire la carica di presidente del Consiglio.

Conte è stato presentato oggi al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella da Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, e dal leader della Lega Matteo Salvini.

Se il presidente Mattarella darà effettivamente l'incarico a Conte, sarebbe la sesta volta nella storia repubblicana che a occupare Palazzo Chigi si ritroverebbe un tecnico o un professore che non è stato eletto in precedenza dai cittadini come deputato o senatore.

Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Giuseppe Conte vive a Roma, dove è il titolare di un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.

Neuer Inhalt Horizontal Line