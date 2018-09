Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 20.42 13 settembre 2018 - 20:42

"Il nuovo volto dell'Europa": con questo titolo Matteo Salvini finisce sulla prestigiosa copertina di Time, così come in anni recenti è stato per Mario Monti o Silvio Berlusconi.

L'interesse in America per il leader della Lega Nord è tanto, soprattutto ora che ha aderito a 'The Movement', il gruppo creato in Europa da Steve Bannon, il controverso ex stratega della Casa Bianca. Un movimento che ha l'obiettivo di assemblare un fronte compatto di leader populisti in vista delle elezioni europee della prossima primavera.

E non c'è dubbio che Salvini più di altri negli Usa venga associato a Donald Trump, con quello slogan dell' Italians First più volte ripetuto nei comizi e che riecheggia il dogma dell'America First del presidente Usa. Così il magazine statunitense descrive Salvini come "lo zar dell'immigrazione che sta portando avanti la missione di disfare l'Unione europea".

