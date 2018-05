Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2018 13.44 21 maggio 2018 - 13:44

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco fa in varie località delle Marche, ad Ancona, Jesi, Fabriano. Secondo il sito dell'Ingv la scossa ha avuto una magnitudo 3.8 con epicentro 2 km a ovest di Muccia (Macerata), a una profondità di 9 km.

Il movimento tellurico è stato avvertito con varia intensità anche nella zona di Fermo. Verosimilmente saranno effettuate alcune verifiche sugli edifici scolastici, dopo il crollo di una porzione del tetto dell'Istituto Montani di Fermo.

"Qui la terra trema sempre - dice all'ANSA il sindaco di Muccia Mario Baroni -, poi ogni tanto c'è una scossa più forte, come oggi, ed è devastante sotto l'aspetto psicologico. Ma è anche un intralcio per la ricostruzione. La gente dice 'faccio tanta fatica per ricostruire, ma per cosa? Perché poi magari viene giù tutto un'altra volta".

