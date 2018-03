Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 gennaio 2012 15.27 03 gennaio 2012 - 15:27

Si è sdraiato in mezzo ai binari poco prima che transitasse un treno che stava entrando in stazione: il convoglio gli è passato sopra senza che l'uomo, un nordafricano di 47 anni, riportasse alcuna lesione. È successo oggi intorno alle 13 a Livorno. L'uomo è stato comunque portato in ospedale per controlli e la polizia ferroviaria sta indagando per capire i motivi del suo gesto.

Secondo quanto raccontato dal macchinista,. il quarantasettenne stava camminando lungo la ferrovia, a circa un chilometro e mezzo dalla stazione di Livorno, quando improvvisamente si sarebbe sdraiato in mezzo alla linea ferroviaria, parallelo ai binari, aspettando l'arrivo del treno.

Il convoglio, lungo circa 150 metri tra locomotore e vagoni, gli è passato sopra senza provocargli ferite. Tra le possibili ipotesi sulle ragioni del gesto un ripensamento dopo l'intenzione di suicidarsi, ma anche un gioco ad alta pericolosità.

