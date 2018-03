Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 21.36 18 marzo 2018 - 21:36

La Procura di Catania ha disposto oggi il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo (Ragusa), dove è avvenuto lo sbarco di 218 migranti.

E' questo approdo in Italia al centro dell'inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta.

L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa ci sarebbe stata una volontà di portare i migranti in Italia anche violando legge e accordi internazionali, non consegnandoli ai libici.

