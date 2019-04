Quattrocentocinquanta chilogrammi di cocaina, suddivisi in 420 panetti e del valore complessivo al dettaglio di circa 90 milioni di euro, sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dalla Guardia di finanza.

La droga era nascosta in un container in transito proveniente dal Sud America e diretto a Port Said West (Egitto).

"Attraverso una complessa attività di indagine - riferisce la Guardia di finanza in una nota - eseguita tramite analisi di rischi e riscontri fattuali su 750 contenitori provenienti dal Sud America è stato possibile selezionare il container positivo contenente il prezioso carico di droga, occultato tra la merce lecitamente trasportata costituita da compensato di legname, e pronto per essere recuperato dai destinatari del carico".

