Questo contenuto è stato pubblicato il 21 luglio 2013 9.32 21 luglio 2013 - 09:32

Tanta paura questa notte nelle Marche per una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 ed una replica di 4 registrate rispettivamente alle 3:32 e alle 5:07, che non avrebbero comunque causato danni di rilievo.

Le scosse, accompagnate da almeno dieci repliche di minore entità (la più forte 2.7), hanno avuto epicentro in mare davanti alle province di Ancona e Macerata. I comuni più vicini all'epicentro sono stati Numana e Sirolo, nell'Anconetano.

Tante le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile, che hanno fatto scattare subito i controlli sul territorio: nessun danno particolare è stato segnalato, ma molte persone si sono riversate in strada ed hanno preferito passare il resto della notte fuori dalle loro abitazioni.

La prima scossa, in particolare, è stata chiaramente avvertita anche in Abruzzo, fino alla provincia di Pescara. E agli abruzzesi non è passato inosservato l'orario del sisma marchigiano: le stesse 3:32 che il 6 aprile 2009 segnarono per sempre la città dell'Aquila, con un terremoto di magnitudo momento 6.3 che costò la vita a oltre 300 persone.

La costa delle Marche è interessata da uno sciame sismico da circa due mesi. L'ultima scossa di rilievo era stata registrata il 17 luglio scorso con magnitudo 3.2.

