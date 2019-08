È stata bocciata oggi al Senato italiano - con 181 voti contro 110 - la mozione del Movimento 5 Stelle (M5S) contro il progetto ferroviario ad alta velocità tra Torino e Lione (Tav). Passano invece tutte le altre mozioni a favore dell'opera.

Quella del Partito democratico italiano (Pd) ha ottenuto 180 sì, 109 contrari e un astenuto, la mozione Bonino ha riscosso 181 sì, 107 no e un astenuto, quella di Fratelli d'Italia è passata con 181 sì, 109 no e un astenuto. Infine quella di Forza Italia ha preso un voto in più ottenendo 182 voti favorevoli, 109 no e 2 astenuti.

Il senatore e ministro delle infrastrutture e dei trasporti italiano Danilo Toninelli ha dichiarato all'agenzia di stampa ANSA di aver votato invano a favore della mozione (M5S).

Alla domanda se, dopo gli attacchi della Lega, ora il ministro pensi di dimettersi risponde: "Vado avanti sereno e tranquillo. Le loro sono critiche generiche, io continuo a lavorare per sbloccare le opere".

Neuer Inhalt Horizontal Line