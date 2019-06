La corte di appello di Firenze ha condannato a sette anni Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato (Fs) e di Rete ferroviaria italiana (Rfi) al processo per la strage di Viareggio.

La procura generale aveva chiesto 15 anni e sei mesi: anche in primo grado Moretti venne condannato a sette anni. Moretti, che non era in aula, era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, incendio. L'11 febbraio Moretti disse in udienza di rinunciare alla prescrizione. La procuratrice generale poi ha detto che c'è prescrizione da maggio 2018 per incendio e lesioni colpose.

L'incidente ferroviario di Viareggio, generalmente detto Strage di Viareggio, è avvenuto la sera del 29 giugno 2009. Si verificò in seguito al deragliamento di un treno merci e alla fuoriuscita di gas da una cisterna contenente GPL perforatasi nell'urto.Per cause fortuite si innescò quasi subito un incendio di vastissime proporzioni, con il successivo scoppio della cisterna stessa, che interessò la stazione di Viareggio qualche centinaio di metri a sud del fabbricato viaggiatori e le aree circostanti. Trentadue persone persero la vita.

