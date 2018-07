Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 luglio 2018 16.53 08 luglio 2018 - 16:53

Un Suv Porsche Macan con targa svizzera guidato da una donna di 24 anni si è scontrato all'alba di oggi a Milano, intorno alle 5.40, con un autobus della linea 95. Il bilancio è di sette feriti, nessuno in gravi condizioni.

Si tratta della ragazza che guidava il fuoristrada, i tre amici che erano in auto con lei (due donne e un uomo), il conducente del bus e due suoi passeggeri. L'incidente è accaduto tra via Gargano e via Broni, a sud di Milano, in zona Ripamonti.

I feriti sono stati trasportati dal personale del 118 al Fatebenefratelli, al San Raffaele e al Policlinico di Milano. La giovane alla guida della Porsche è stata sottoposta ad alcoltest. Secondo quanto ricostruito dall'Azienda trasporti milanesi Atm, il suv con targa svizzera non ha concesso la precedenza al bus e l'ha centrato in pieno.

