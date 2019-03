Ousseynou Sy, il 47enne che due giorni fa nel milanese ha dirottato il bus che guidava con 51 bambini e tre adulti a bordo e poi gli ha dato fuoco, potrebbe colpire ancora e fare altre azioni simili.

Ne è convinta la procura milanese che nella richiesta di custodia in carcere ha indicato il pericolo di reiterazione del reato di strage come esigenza cautelare. Per gli inquirenti è stato lui ad appiccare il fuoco al pullman, mentre Sy sostiene che le fiamme sono divampate accidentalmente.

Come esigenza cautelare nella richiesta, inoltrata al giudice per le indagini preliminari, che oggi pomeriggio interrogherà Sy, ha indicato per la misura in carcere il pericolo di reiterazione del reato, ossia il fatto che l'ormai ex autista di bus, se rimesso in libertà, potrebbe compiere altre azioni dello stesso tenore, anche perché non ha mostrato finora alcun segno di pentimento.

