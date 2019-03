"Ha risposto a tutte le domande e ha attribuito i fatti, che gli sono sfuggiti di mano, alla volontà di fare un gesto eclatante per richiamare l'attenzione su quello che sta succedendo a proposito delle politiche migratorie ma non voleva fare del male a nessuno".

Lo ha detto Davide Lacchini, difensore di Ousseynou Sy, il 47enne che oggi ha dirottato un bus con a bordo 51 ragazzini per poi dargli fuoco, riassumendo l'interrogatorio di stasera dell'uomo durato circa un'ora e mezza.

Al termine dell'interrogatorio davanti al responsabile dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili e al pubblico ministero Luca Poniz, l'avvocato ha ribadito che Sy "voleva alzare un sipario e rendere molto evidente quello che sta succedendo" nel Mar Mediterraneo "perché a suo giudizio non c'è la corretta attenzione da parte dell'opinione pubblica. Così ha pensato che in questo modo poteva rendere evidente quello che per lui è un problema".

Sui precedenti dell'uomo, "che faceva l'autista di linea da 25 anni", l'avvocato ha detto che erano "di minimo conto".

