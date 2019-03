Era stato condannato in via definitiva nell'ottobre del 2018 a un anno con la sospensione condizionale della pena Oussenyou Sy, l'autista di 47 anni che ieri a San Donato Milanese ha bruciato un pullman con una scolaresca.

Era accusato di aver molestato una diciassettenne ed era stato condannato in primo grado a Cremona per fatti risalenti al 2010.

L'uomo era stato condannato in base all'articolo 609 del Codice penale per "fatti di minore gravità". Da qui l'entità della pena. A questo si aggiunge una condanna per guida in stato di ebbrezza a Brescia nel 2007.

