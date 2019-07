Danni ingenti e intere regioni flagellate da violenti temporali e trombe d'aria, ma soprattutto tre morti: l'ondata di maltempo sta per essere archiviata in Italia con la conta dei danni e con l'ennesimo tributo di vite umane.

Molti i territori colpiti da acquazzoni e trombe d'aria, con la consueta cornice di strade allagate, abitazioni crollate, alberi caduti, detriti e tetti scoperchiati.

A pagare con la vita ieri è stata un'atleta 44enne di nazionalità norvegese morta durante una competizione podistica (la 'Suedtirol Ultra Skyrace') mentre stava correndo nei pressi del lago di San Pancrazio, in Alto Adige, a circa 2.100 metri di quota.

La donna intorno alle 19.15 è stata colpita da un fulmine, il tutto peraltro a gara interrotta dagli organizzatori per il maltempo, ma sfortunatamente l'atleta nel momento della disgrazia non era ancora stata avvertita trovandosi in una zona intermedia della competizione. Il fulmine ha colpito anche un altro atleta, per sua fortuna senza conseguenze.

Ad Arezzo un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita questa mattina dopo che si erano perse le sue tracce nella frazione di Olmo. Il corpo è stato recuperato in un canale di scolo in mezzo al fango e ai detriti, non distante dalla propria auto, travolta dalla massa d'acqua.

La terza vittima, una donna di 27 anni, è morta nel comune di Fiumicino, sul litorale laziale, dopo che la sua auto è stata investita da una tromba d'aria.

