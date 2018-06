Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 giugno 2018 10.31 16 giugno 2018 - 10:31

Nell'estate 2018 i turisti in Italia, italiani e stranieri, destineranno 30 miliardi di euro per l'alimentazione.

Nell'estate 2018 i turisti in Italia, italiani e stranieri, destineranno 30 miliardi di euro per la spesa alimentare, pranzi e cene in locali, consumo di street food e acquisto di specialità gastronomiche.

Si tratta della fetta più grossa, il 35% del budget totale per le vacanze, superiore alle spese per l'alloggio (24 miliardi), per l'acquisto di souvenir di abbigliamento e artigianato (19 miliardi).

Lo rende noto l'associazione dell'agricoltura italiana Coldiretti nel rapporto "Le vacanze italiane nel piatto 2018', presentato nella seconda giornata del 'Villaggio' allestito ai Giardini Reali di Torino.

Dal 2008 a oggi, a dispetto della crisi, la spesa alimentare è cresciuta del 40%.

Neuer Inhalt Horizontal Line