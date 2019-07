Un velivolo ultraleggero è precipitato oggi nei pressi di San Michele, un centinaio di metri prima dello svincolo per la A21 Torino-Piacenza. Il pilota, 81 anni, è morto tra le lamiere accartocciate sulla corsia d'emergenza.

"Poteva essere una strage, pochi metri e si sarebbe abbattuto sulle auto", ha raccontato un automobilista sotto choc.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 9.00, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Un guasto o, forse, un malore del pilota, che era decollato dalla vicina Novi Ligure (Alessandria).

