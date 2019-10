Spinte, schiaffi, strattoni: il 10% degli infermieri in Italia ha subito violenza fisica sul lavoro nell'ultimo anno e il 4% è stato minacciato con armi da fuoco. La metà afferma di aver subito un'aggressione verbale, come insulti o parole mortificanti e umilianti.

Sono questi i risultati, allarmanti, del questionario "Workplace Violence in the heath sector", predisposto dall'Onu e somministrato in Italia dal sindacato Nursing up, i cui risultati sono stati presentati oggi a Roma, nel corso di un convegno nella Sala Capitolare del Senato.

L'indagine è stata condotta con un questionario online, a cui hanno risposto 1010 iscritti al sindacato nell'arco di 9 mesi, da ottobre 2018 a luglio 2019. Il 79% di chi ha risposto era donna. Tra gli obiettivi dell'indagine, acquisire informazioni sul livello di violenza nel settore della sanità e individuare politiche appropriate per fronteggiarla.

