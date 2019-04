La banca italiana Unicredit ha raggiunto un accordo con le autorita' americane sulle sanzioni contro l'Iran che l'istituto ha violato. Il gruppo dovrà pagare 1,3 miliardi di dollari, si legge sul sito del dipartimento del Tesoro americano.

Oltre a Unicredit sono state già state sanzionate Société Générale, Commerzbank, Hsbc e Bnp Paribas.

UniCredit ha confermato in una nota di aver raggiunto un accordo con le autorità degli Stati Uniti e dello Stato di New York per la conclusione dell'indagine relativa alle sanzioni economiche statunitensi.

