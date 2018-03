Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 dicembre 2010 10.28 21 dicembre 2010 - 10:28

ROMA - Un romeno di 42 anni è stato investito ed ucciso da un autocarro per il trasporto di autoveicoli ed il corpo è stato trascinato per 90 chilometri sull'autostrada A/1 Milano-Napoli.

Il corpo dell'uomo è stato dilaniato e pezzi di cadavere sono rimasti sull'asfalto nel tratto compreso tra Colleferro, in provincia di Roma, e Monte San Savino in provincia di Arezzo.

L'incidente è avvenuto al chilometro 594 tra Colleferro ed Anagni quando il romeno, sceso dal suo furgone, è stato travolto dall'autocarro. Il conducente non si sarebbe accorto di nulla fin quando la polizia stradale lo ha fermato nei pressi Monte San Savino.

