Il livello medio del mare, la misura che viene utilizzata per indicare le maree a Venezia, è salita di 35 centimetri rispetto allo "zero" di Punta Salute stabilito nel 1870.

Lo ha sottolineato oggi il responsabile operativo del Centro Maree del Comune, Alvise Papa, durante la presentazione di un nuovo piano di intervento per alta e bassa marea.

"È una delle conseguenze - ha spiegato Papa - dei cambiamenti climatici e dell'innalzamento dei mari, a cui anche i sistemi previsionali devono adattarsi per prevedere e gestire in modo più efficiente gli eventi mareali. Un livello medio così alto aumenta la possibilità di eventi particolarmente intensi. Si pensi che quest'anno avremo una marea astronomica di 86 centimetri; con valori di questa entità basta un 'soffio' di vento per presentarci maree di una certa importanza. Dagli anni '90 i casi di marea superiore a 110 centimetri sono raddoppiati."

