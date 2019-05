Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5S con l'80% delle preferenze. Il voto si è svolto sulla piattaforma online Rousseau.

A dire "sì" alla conferma di Luigi Di Maio sono stati 44'849 votanti. In 11'278 hanno invece votato contro.

Ringraziando via Facebook i militanti del movimento, Di Maio ha affermato che la riconferma dell'incarico "è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del M5S, per renderlo più vicino ai cittadini". "Tra qualche settimana conoscerete la nuova struttura organizzativa che per me deve prevedere compiti ben precisi in capo a persone individuate dal M5S, deleghe su economia, territori, liste civiche, imprese, lavoro, ambiente, sanità, la tanto discussa comunicazione", ha aggiunto promettendo che novità verranno comunicate già domani.

Con 56'127 voti espressi è stato segnato il record assoluto di partecipazione a una votazione per il Movimento 5 Stelle, ha affermato Di Maio. Il capo politico, rispetto a quando fu eletto alla kermesse di Rimini sempre sulla piattaforma Rousseau, ha ottenuto poco meno di 14mila preferenze in più.

