Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 19.20 16 marzo 2018 - 19:20

"Sì siamo stati noi: con quel sequestro volevamo finanziare l'Isis". Hanno ammesso tutto i tre cittadini libici arrestati oggi dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sul sequestro di quattro tecnici della Bonatti avvenuto il 19 luglio del 2015 a Sabrata.

In quella vicenda morirono due italiani: Fausto Piano e Salvatore Failla persero la vita il 3 marzo del 2016 durante un conflitto a fuoco scoppiato nel corso di un trasferimento verso un nuovo luogo di prigionia. A salvarsi furono Filippo Calcagno e Gino Pollicardo che riuscirono a liberarsi dai loro aguzzini.

Nei confronti degli arrestati, già detenuti a Tripoli per altri reati, il pubblico ministero (pm) Sergio Colaiocco e i carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) contestano il reato di sequestro di persona con finalità di terrorismo aggravato dalla morte di due ostaggi. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dalla giudice per le indagini preliminari (gip) Antonella Minunni.

