Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 13.15 25 giugno 2018 - 13:15

In settembre ci sarà una conferenza sull'immigrazione fra Italia e Libria. Lo ha annunciato il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq in una conferenza stampa congiunta con il vicepremier italiano Matteo Salvini.

"Nella prima metà di settembre terremo una conferenza sull'immigrazione illegale con la visione italiana e libica". Lo ha annunciato il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq in una conferenza stampa congiunta a Tripoli con il vicepremier italiano Matteo Salvini.

"Ci faremo promotori - ha aggiunto da parte sua il titolare del Viminale - in sede europea di tenere questa conferenza in Libia, perché i problemi devono essere affrontati e risolti in Libia non in altre capitali europee".

"L'Italia - ha detto ancora Salvini - vuole essere protagonista nei rapporti con la Libia. Già giovedì al vertice europeo il Governo sosterrà la necessità di proteggere le frontiere esterne al sud della Libia, perchè non siano solo Libia ed Italia a sostenere i costi economici e sociali di questa migrazione".

Neuer Inhalt Horizontal Line