Lo scorso anno in Italia sono stati iscritti all'anagrafe per nascita solo 439'747 bambini, un nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia (foto simbolica d'archivio).

Gli italiani scendono a poco più di 55 milioni, in pieno declino demografico per la prima volta da 90 anni.

A certificarlo è l'Istituto di statistica Istat nel Bilancio demografico 2018 che fa notare come rispetto al 2014 la perdita di italiani sia pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila).

La diminuzione delle nascite nel 2018 è di oltre 18 mila unità rispetto al 2017 pari al -4%: sono stati iscritti in anagrafe per nascita solo 439'747 bambini, un nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il declino demografico è rallentato solo dalla crescita degli stranieri: l'Istat rileva che negli ultimi quattro anni i nuovi cittadini per acquisizione della cittadinanza sono stati oltre 638 mila. Senza questo apporto, il calo degli italiani sarebbe stato intorno a 1 milione e 300 mila unità.

Nel quadriennio, il contemporaneo aumento di oltre 241 mila unità di cittadini stranieri ha permesso di contenere la perdita complessiva di residenti. Al 31 dicembre 2018 sono 5'255'503 i cittadini stranieri iscritti in anagrafe; rispetto al 2017 sono aumentati di 111 mila (+2,2%) arrivando a costituire l'8,7% del totale della popolazione residente.

La popolazione italiana - scrivono i ricercatori dell'Istat - ha da tempo perso la sua capacità di crescita per effetto della dinamica naturale, quella dovuta alla "sostituzione" di chi muore con chi nasce. Nel corso del 2018 la differenza tra nati e morti (saldo naturale) è negativa e pari a -193 mila unità. Il saldo naturale della popolazione complessiva è negativo ovunque, tranne che nella Provincia di Bolzano.

