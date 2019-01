Uomo trovato morto a Ittigen (BE), polizia indaga (foto simbolica)

Questa mattina è stato trovato un uomo morto a Ittigen, alla periferia nord di Berna. Lo ha comunicato la polizia bernese, aggiungendo che non si conosce ancora la causa del decesso e che sono in corso indagini.

Un portavoce della polizia ha riferito a Keystone-ATS che l'uomo è stato rinvenuto presso una casa plurifamigliare nel quartiere di Kappellisacker. Come mostrano foto scattate da lettori di siti internet di diversi giornali, la polizia ha allestito una tenda bianca.

Il portavoce non ha potuto fornire ulteriori informazioni riguardo all'uomo. Non si sa neppure se si tratti di morte naturale o di un crimine, ha aggiunto il portavoce, precisando che l'operazione è ancora in corso.

Neuer Inhalt Horizontal Line