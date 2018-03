Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 7.22 02 marzo 2018 - 07:22

Gli uomini dell'Fbi e del controspionaggio Usa stanno indagando su uno degli affari della famiglia Trump che coinvolgono Ivanka, la figlia del presidente.

Lo riporta la Cnn, spiegando che nel mirino ci sono i negoziati per la realizzazione del Trump International Hotel and Tower a Vancouver, in Canada.

Le indagini potrebbero rappresentare un ostacolo per Ivanka che, come consigliere del presidente, sta cercando di ottenere il nulla osta di sicurezza per il pieno accesso a tutti i documenti, anche quelli top secret. Una prerogativa già persa dal marito Jared Kushner.

L'edificio in questione, che è andato ad arricchire lo skyline di Vancouver, porta il marchio Ivanka Trump spa e ha aperto i battenti nel febbraio 2017, qualche settimana dopo l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Ma come tante altre Trump Tower non è di proprietà della Trump Organization, che invece ha ricevuto il canone e i diritti di marketing dal costruttore Joo Kim Tiah, rampollo di una delle famiglie più ricche della Malesia.

Nell'ambito del rilascio del nulla osta di sicurezza alla Casa Bianca è una procedura standard quella di indagare sui contatti internazionali e sugli accordi raggiunti in Paesi stranieri della persona richiedente. Ma la complessità delle operazioni della Trump Organization non rendono facile il lavoro degli investigatori.

L'Fbi ha già passato al vaglio molti degli affari internazionali del marito di Ivanka Trump, Jared Kushner, anch'egli consigliere della Casa Bianca. L'obiettivo è quello di verificare se la coppia possa essere soggetta a pressioni di agenti stranieri, anche dalla Cina o dalla Russia.

