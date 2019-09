Ivanka Trump figlia e consigliera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è in visita in Paraguay nell'ambito del viaggio nella regione sudamericana, durante il quale ha già fatto tappa in Colombia e Argentina (foto d'archivio)

Ivanka Trump, figlia e consigliera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è in visita in Paraguay nell'ambito del viaggio nella regione sudamericana, durante il quale ha già fatto tappa in Colombia e Argentina.

Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano La Nacion, Ivanka Trump è atterrata ieri pomeriggio all'aeroporto internazionale Silvio Pettirossi a Luque, nell'area metropolitana di Asuncion, accompagnata dal vice segretario di Stato americano, John J. Sullivan. La figlia di Trump è stata accolta dall'ambasciatore americano in Paraguay, M. Lee McClenny.

Oggi alle 09:45 locali (le 15.45 svizzere) è previsto un incontro con il presidente paraguaiano, Mario Abdo Benítez al Palacio de los López ad Asuncion, sede dell'esecutivo. Il presidente terrà un discorso dopo l'incontro.

Dopo la riunione con il capo di stato, Ivanka Trump visiterà, accompagnata dalla first lady paraguaiana Silvana Abdo, una mostra di gioielli al Palacio de los López. Successivamente, si terrà un pranzo presso la residenza presidenziale Mburuvicha Róga.

Ivanka Trump e il suo staff sono arrivati in Paraguay dopo aver visitato l'Argentina, con l'obiettivo di promuovere l'Iniziativa per la prosperità e lo sviluppo mondiale delle donne. Questo progetto è stato avviato nel 2019 grazie all'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), con un investimento di 50 milioni di dollari.

Neuer Inhalt Horizontal Line