Il fabbricante sciaffusano di prodotti medici e di articoli per l'igiene IVF Hartmann ha registrato nel 2018 vendite stabili, ma ha visto diminuire la sua redditività.

Il fatturato della società con sede a Neuhausen si è attestato a 133,4 milioni di franchi (+0,3%), mentre il risultato operativo (EBITDA) è diminuito del 12,8% a 16,6 milioni, per un corrispondente margine sceso di 1,9 punti al 12,4%. L'utile netto ha seguito la stessa tendenza al ribasso, con un calo del 12,1% a 14,1 milioni.

Hartmann IVF spiega il calo di redditività con effetti valutari negativi e costi operativi più elevati. Nell'ambito della sua strategia programmata per il 2020, il gruppo sta inoltre investendo nella tecnologia digitale e nella modernizzazione della produzione e della logistica.

Nonostante questi costi aggiuntivi, gli azionisti beneficeranno di un dividendo di 2.50 franchi per azione, importo stabile rispetto all'esercizio precedente. IVF Hartmann non ha quantificato le sue aspettative per il 2019, ma ha indicato che "gli effetti di crescita e di efficienza saranno più o meno compensati a livello operativo dagli investimenti in corso". Dal primo marzo la direzione operativa dell'azienda sarà assunta da Bernd Deny.

Neuer Inhalt Horizontal Line