Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 20.24 13 settembre 2018 - 20:24

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha invitato Berna a trovare un'intesa con Bruxelles al più presto. "Il tempo stringe", ha affermato in un'intervista rilasciata alla televisione RTS.

"Negoziate con me, concludete con me, perché entro un anno non ci sarò più e vedrete", ha aggiunto. Dopo la sua partenza, "potrebbe essere francamente negativo" per la Svizzera, ha messo in guardia, senza tuttavia perdere la speranza di trovare un accordo con i suoi "amici svizzeri". Junker vorrebbe "un'intesa d'insieme" e respinge l'idea di procedere a tappe.

"Il tempo stringe perché stiamo negoziando con il Regno Unito", ha precisato, spiegando di non volere che i due negoziati si accavallino.

Neuer Inhalt Horizontal Line