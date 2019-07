Jeffrey Epstein ha in prigione un vicino d'eccezione, El Chapo.

Il New York Post scrive che la cella del miliardario americano - accusato tra l'altro di traffici sessuali con minorenni - è a pochi metri da quella del signore della droga. I due si trovano nel carcere Metropolitan Correctional Center a Manhattan, conosciuto come la Guantanamo di New York.

Epstein si trova nella cella 4 mentre El Chapo è nella cella 1. Quest'ala della struttura, chiamata anche '10 South', è riservata ai peggior criminali, compresi i terroristi.

Entrambi, inoltre, in settimana sono in attesa di una sentenza. El Chapo è in attesa di una condanna il prossimo mercoledì, mentre Epstein è in attesa di sapere se può uscire su cauzione e attendere la data del processo nella sua dimora di lusso nell'Upper East Side a New York.

