Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 19.47 28 febbraio 2018 - 19:47

"Sono stata trattata in un modo che oggi sarebbe considerato paragonabile agli abusi". Anche Jennifer Lawrence aggiunge la sua voce al dibattito #metoo: in un'intervista alla Cnn l'attrice ha detto in diverse occasioni è stata trattata male.

"Ci sono stati uomini che mi toccavano le gambe e io non mi sono sentita in grado di protestare", ha spiegato riferendosi in particolar modo agli inizi della sua carriera, da giovanissima.

Lawrence, 27 anni, dal 1 marzo nelle sale cinematografiche con il thriller di spionaggio 'Red Sparrow', in cui ci sono anche scene di nudo integrale, ha anche sottolineato che, in relazione a #metoo, il film è perfetto perché apre un dibattito sulla differenza tra consenso e non consenso.

"Io ho fatto una scelta - ha aggiunto riferendosi alle scene di nudo - sono un'adulta e sapevo ciò che stavo facendo e a cui andavo incontro. Mi sono sentita forte dopo aver girato quelle scene". L'attrice è anche convinta che, se si creerà una comunità in cui le vittime si fanno avanti, non si tornerà indietro e ci sarà un cambiamento.

