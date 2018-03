Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 marzo 2018 12.31

Il canton Ginevra è diventato, insieme a quello di Zurigo, un ulteriore importante centro di reclutamento per jihadisti.

Lo afferma Le Matin Dimanche, che mette in luce come dalla regione di Calvino provenissero 15 delle 86 persone che hanno tentato di raggiungere Siria o Iraq per arruolarsi nell'Isis.

Contro nove di loro sono già stati aperti procedimenti penali in Svizzera e Francia, spiega il domenicale. L'inchiesta giornalistica mostra che la cellula ginevrina, una rete essenzialmente nordafricana, è legata alla moschea di Petit-Saconnex e a diversi autisti Uber.

Il cantone che registra più jihadisti è Zurigo: 18, di cui 12 a Winterthur.

