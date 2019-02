Non ci sono cifre sicure ma, secondo la Neue Zürcher Zeitung di oggi, delle venti persone partite dalla Svizzera per la jihad e ancora presenti nelle zone di conflitto (Siria/Iraq), circa una dozzina disporrebbe della doppia nazionalità.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sta esaminando se non sia il caso di privare della nazionalità elvetica queste persone. Stando al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), attualmente venti persone partite dalla Svizzera sarebbero a piede libero nelle zone di conflitto. Il SIC, interrogato dal quotidiano zurighese, non ha voluto fornire cifre sul numero di coloro a beneficio della doppia nazionalità.

Da quando il fenomeno viene monitorato, oltre 90 persone sono partite dalla Confederazione per partecipare alla jihad, di cui 31 di nazionalità svizzera. Di queste, 18 aveva un doppio passaporto (alcune di queste persone sono decedute nel frattempo). Tenendo conto degli ultimi dati forniti dai servizi segreti, il giornale calcola che una buona dozzina ha la doppia nazionalità.

Anche se queste cifre non sono sicure, ciò che si sa con certezza è che in alcuni casi si sta esaminando la possibilità di togliere ad alcune di queste persone la cittadinanza svizzera, come ha indicato al giornale svizzerotedesco il portavoce della SEM, Daniel Bach. Quest'ultimo ha precisato che in un caso la procedura è stata sospesa e in un altro è tutt'ora in corso.

