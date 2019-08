Il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che le possibilità di un accordo sulla Brexit stanno "migliorando". Lo riporta Sky News.

Il primo ministro, parlando al vertice del G7 a Biarritz, in Francia, ha affermato che c'è una "ragionevole possibilità" che il Regno Unito lasci l'Ue il 31 ottobre con un accordo di uscita. Ma ha ribadito che l'attuale accordo di recesso del Regno Unito è "morto" e che un'intesa sulla Brexit o il "no deal" dipendono "interamente" dall'Ue.

Johnson ha sottolineato che i suoi messaggi in merito al "conto Brexit" di 39 miliardi di sterline che Londra dovrebbe pagare per il divorzio dall'Ue e alla questione del backstop sono "giunti" ai leader dell'Ue. Il premier britannico ha sottolineato che senza un accordo sulla Brexit, la Gran Bretagna non è legalmente obbligata a liquidare l'intero conto da 39 miliardi. "Il 'no deal' o l'accordo dipendono interamente dai nostri amici, alcuni qui, i nostri partner in tutta l'Ue e penso che negli ultimi giorni abbiamo avuto un discreto successo con i messaggi su ciò che il Regno Unito può fare e non può fare", ha dichiarato Johnson a Sky News. "Cerchiamo di essere chiari, penso che al momento ci sia una ragionevole possibilità che avremo un accordo. Ma, per ottenere quell'accordo, dobbiamo prepararci a poter uscire senza".

Neuer Inhalt Horizontal Line