Partita a scacchi sulla convocazione delle elezioni anticipate nel Regno Unito, oggi, al Parlamento di Westminster.

Il premier Tory, Boris Johnson, riproporrà nel pomeriggio una mozione per cercare di ottenere il via libera allo scioglimento della Camera dei Comuni il 6 novembre e quindi le elezioni il 12 dicembre, con l'obiettivo dichiarato di rompere lo stallo sulla Brexit dopo l'ultimo rinvio ormai inevitabile oltre la data promessa del 31 ottobre.

Al momento Johnson non ha il quorum dei due terzi per farla passare: gli servono i voti dell'opposizione laburista, il cui leader Jeremy Corbyn gli ha chiesto però come condizione l'impegno a escludere un no deal anche per il futuro: epilogo che una proroga della Brexit, attesa oggi stesso da Bruxelles, può al momento allontanare solo a termine.

Altri due partiti di opposizione, liberali e indipendentisti scozzesi, hanno intanto offerto una via alternativa per le elezioni: con legge ordinaria, da approvare entro giovedì e per la quale basterebbe la maggioranza semplice, ma con le urne convocate il 9 dicembre, non il 12, e senza lasciare tempo al governo fino al 6 novembre per un ultimo tentativo pre elettorale di far ratificare a Westminster l'accordo di divorzio raggiunto da Johnson.

