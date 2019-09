La Gran Bretagna conferma "la profondità" dei legami con il Qatar, malgrado la dura crisi diplomatica che oppone da tempo Doha a un altro alleato strategico di Londra in Medio Oriente come l'Arabia Saudita.

Lo sottolinea Downing Street a conclusione di un incontro avuto oggi a Londra dal primo ministro Boris Johnson con l'emiro Tamim bin Hamad al Thani. Incontro durante il quale è stato fra l'altro lanciato un allarme comune sugli atti di "destabilizzazione" della regione attribuiti a Teheran.

Johnson e l'emiro hanno evidenziato "la profondità delle relazioni e dei legami economici", evocando anche l'impegno a ripristinare l'unità fra i Paesi del Golfo nel rispetto "della sicurezza nazionale del Qatar" e un appello per "la fine della guerra nello Yemen". Si è "discusso" poi degli attacchi contro le installazioni petrolifere saudite. Ed è stata infine espressa "preoccupazione condivisa per il comportamento destabilizzante dell'Iran" e "concordata l'importanza di negoziati regionali per un de-escalation delle tensioni".

