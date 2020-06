Boris Johnson corre in difesa dei cittadini di Hong Kong.

Boris Johnson alza la posta nella sfida alla Cina in risposta all'imposizione di una legge sulla sicurezza a Hong Kong. Il premier britannico promette di offrire visti facilitati per il Regno ai 2,85 milioni di cittadini della ex colonia.

Si tratta "del più grande cambiamento" nel sistema dei visti nella storia, scrive Johnson sul Times. Finora il governo Tory si era limitato a evocare un percorso facilitato limitato ai 300'000 abitanti di Hong Kong già in possesso di un documento britannico.

