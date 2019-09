Quando si esprime Donald Trump può avere un impatto non indifferente sui mercati.

La passione per Twitter di Donald Trump si traduce in un nuovo indice economico finanziario.

Di fronte alla vera e propria mania del presidente americano di comunicare attraverso il social, Jp Morgan Chase ha deciso di costruire un nuovo indice, il Volfefe Index, il cui scopo è quello di misurare le ripercussioni che i cinguettii di Trump producono sui mercati finanziari e in particolare sulla volatilità di tassi e rendimenti dei titoli di stato.

L'analisi di Jp Morgan ha scoperto che da quando è stato eletto nel 2016 il presidente Usa ha twittato in media 10 messaggi al giorno, totalizzandone quasi 14'000. E mentre agli inizi del suo mandato la sua attività sul social network era relativamente contenuta, la frequenza è invece decisamente schizzata negli ultimi anni. Lo studio ha anche rilevato che l'orario più probabile per i tweet del presidente si colloca tra mezzogiorno e le due di pomeriggio. È da notare inoltre che il focus dei cinguettii presidenziali ha riguardato progressivamente sempre più temi sensibili per i mercati, principalmente il commercio e la politica monetaria.

