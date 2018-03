Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 febbraio 2018 18.41 18 febbraio 2018 - 18:41

Una persona ha perso la vita in un incendio scoppiato stamane in seguito a un'esplosione verificatasi in una cucina di un appartamento a Delémont. L'identificazione formale della vittima è ancora in corso, ha annunciato stasera la polizia giurassiana.

La polizia è stata allertata verso le 08.40. Sul posto sono intervenuti una quarantina di pompieri.

Tutti gli appartamenti sono stati evacuati. Stando alla polizia, non vi sono stati altri feriti, ma una decina di persone sono state sottoposte a un controllo all'ospedale per sospetta intossicazione e hanno potuto beneficiare di un sostegno psicologico. Stando a Radio Fréquence Jura, la cucina era collegata alla rete del gas.

