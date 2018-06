Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2018 14.28 10 giugno 2018 - 14:28

I cittadini del canton Giura hanno respinto con il 53.9% di voti un'iniziativa popolare che proponeva di introdurre un sistema di prestazioni complementari a favore delle famiglie bisognose, preferendogli (52% di 'sì') un controprogetto elaborato dal governo.

La proposta delle autorità era ritenuta meno onerosa per le casse dello Stato: essa prevede di aumentare i contributi per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia senza introdurre una nuova prestazione sociale. Di questo aiuto beneficerebbero circa 600 nuclei famigliari: esso peserà sulle casse statali per circa 2,2 milioni di franchi all'anno. La partecipazione al voto è stata del 24,6%.

