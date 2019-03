Keystone/CANTONAL POLICE OF GRISONS

Niente più voli commerciali con passeggeri per la Ju-Air, dopo l'incidente dello scorso 4 agosto nei Grigioni, costato la vita a 20 persone.

L'ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha ritirato alla compagnia l'autorizzazione per questo tipo di attività, per ragioni di sicurezza.

I membri dell'associazione ad essa legata potranno tuttavia continuare a volare in un ambito privato, a condizione che sia soddisfatta una serie di requisiti tecnici e operativi, precisa l'UFAC in una nota diffusa stamane, aggiungendo di aver preso questa decisione per continuare a permettere l'esercizio di aerei d'epoca di grandi dimensioni.

Lo scorso 4 agosto uno storico trimotore si era schiantato al suolo presso il Piz Segnas, nel canton Grigioni. Tutti gli occupanti del velivolo, tre membri dell'equipaggio e 17 passeggeri, avevano perso la vita. L'apparecchio era uno Ju-52 del 1939 immatricolato HB-HOT, noto con il nome di "Tante Ju". L'aereo tornava da un viaggio a Locarno-Magadino e doveva atterrare a Dübendorf (ZH).

