Nuovo azionista di peso per Julius Bär: la banca zurighese specializzata nell'amministrazione patrimoniale è ora controllata per il 3,09% da GIC Private Limited, il fondo sovrano di Singapore.

Lo ha indicato oggi l'istituto nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie sulle partecipazioni.

GIC è così diventato uno dei più importanti proprietari della banca presente pure sulla piazza di Lugano, insieme alle due società d'investimento americane BlackRock e Wellington Management, nonché al fondo elvetico UBS Fund Management.

Il fondo sovrano di Singapore non è un investitore sconosciuto in Svizzera. Nel 2007 era finito sotto i riflettori a causa dell'impegno per sostenere UBS, allora in difficoltà a causa della crisi finanziaria. GIC aveva acquistato azioni della grande banca per 11 miliardi di franchi sotto forma di obbligazioni convertibili, un'esposizione che all'epoca corrispondeva ad una partecipazione di circa 9%. Dieci anni dopo, nel maggio 2017, la società aveva venduto gran parte dei titoli, riducendo la partecipazione al 2,7%.

